Em breve a Prefeitura de Concórdia deverá encaminhar a licitação para a obra de revitalização do Calçadão, implantado há décadas na Rua do Comércio, no coração da cidade. Nesta terça-feira, 2 de abril, o prefeito Rogério Luciano Pacheco teve a sinalização positiva quanto a liberação dos recursos federais, a serem aplicados na obra. Serão aproximadamente R$ 2 milhões. O projeto do Calçadão já está concluído e o início dos trabalhos dependerá do tempo do processo licitatório. Além do recurso para o Calçadão o prefeito, que está em Brasília, também garantiu mais R$ 6,3 milhões para pavimentação de 11 ruas.



Dentre as vias que serão contempladas neste pacote, está a Catarina Mafessoni, que faz importante ligação entre o bairro da Gruta e a SC-283. A rua favorece a mobilidade urbana, sendo utilizada como ligação alternativa para acessar a rodovia. Outra contemplada é a rua Guaramirim, que atenderá uma antiga reinvindicação da comunidade.



Victor Sopelsa



Em reunião com representantes da Defesa Civil Nacional, Pacheco recebeu a informação que a publicação da portaria que irá liberar R$ 6,5 milhões, a serem investidos na obra de recuperação da rua Victor Sopelsa, afetada por deslizamento em junho de 2017, será feita até o fim desta semana. A obra já está licitada e a empresa vencedora, Seta Engenharia, aguarda pela Ordem de Serviço para iniciar os trabalhos.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)