Novo Conselho de Administração ficará no comando da cooperativa por quatro anos

Camillo é eleito para a presidência do Sicoob Crediauc

A eleição para o novo Conselho de Administração do Sicoob Crediauc do Alto Uruguai Catarinense foi realizada na noite desta terça-feira, 2 de abril. Paulo Renato Camillo, que representa a oposição, foi eleito à presidência com o resultado de 92 x 45 votos e dois nulos. A cooperativa de crédito possui quase 45 mil associados, mas 139 delegados votoram.

Em 34 anos foi a primeira vez que o Sicoob Crediauc da região teve disputa para a escolha da presidência. O novo Conselho de Administração ficará no comando da cooperativa por quatro anos. A data da posse será divulgada depois que o Banco Central reconhecer o resultado da eleição.

Chapa vencedora

Paulo Renato Camillo: presidente (Concórdia)

Neudi Miranda: vice-presidente (Seara)

Igor Dal Bello: secretário (Concórdia)

Conselheiros: Ademar Masaaki Mori (Concórdia), Jacir Zanatta(Ipumirim), Marizete Petter Maltauro (Peritiba), Nelson Port Junior (Concórdia), Rosilei Aigner (Itá) e Renan Patzlaff (Arabutã).

Chapa derrotada

Maria Luisa Lasarim – presidente (Concórdia)

Fernando Luiz Deon – vice-presidente (Concórdia)

Geovan Gasparotto – secretário (Lindóia do Sul)

Conselheiros: Airton Giombelli (Seara), Amarildo Jacir Colossi (Ipumirim), Carlos Dericeu Horn (Peritiba), Clécio José Lodi (Xavantina), Hilário Patzlaff (Arabutã) e Elisa Maria Merlo Bacin (Concórdia).