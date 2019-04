Competição aconteceu no fim de semana.

Resultados do xadrez de Concórdia em Palhoça

Resultados do Xadrez de Concórdia no Primeiro Festival Estadual de Clubes Mirim e Petiz. A competição aconteceu em Palhoça, no fim de semana.



Pedro Verrel: 8º lugar 50m peito, 9º lugar 100m peito,7º 200m peito, 12º lugar 200m peito.

Pedro Mathei: 5º lugar 50m livre, 9º lugar 100m costas, 10º lugar 200 medley, 12º 50 livre.

Alamir Tasca Jr.: 8º lugar 50m peito, 17º lugar 100m peito, 4º lugar 200m peito.

João Rimoldi: 17º lugar 100m livre, 12º lugar 50m costas, 13º lugar 100m costas, 17º lugar 50m livre.

Marco Colla: 5º lugar 200m livre, 9º lugar 50m livre, 9º lugar 100m livre e 5º lugar 50m borboleta.

Isadora Colla: 22º lugar 100m livre, 14º lugar 50m peito, 15º lugar 100m peito e 17º lugar 50m livre.

Pietra Chiocchetta: 12º lugar 50m costas, 6º lugar 50m peito,