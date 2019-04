Competição de vôlei aconteceu em Itá no fim de semana.

A Associação de Pais e Amigos do Voleibol de Concórdia encerrou na terceria colocação a Primeira Etapa do Campeonato Oeste de Vôlei Mirim Feminino. A competição aconteceu em Itá, no fim de semana.

Itá 0 x 2 Concórdia

Chopinzinho 2 x 0 Concórdia

Joaçaba 0 x 2 Concórdia

Maravilha 0 x 2 Concórdia

Semi final: Concórdia 0 x 2 Guaraciaba

Disputa de Terceiro e quarto Lugar: Chopinzinho 2 x 0 Concórdia

Concórdia: 4º lugar da Etapa