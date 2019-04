Os preparativos para o concurso, que elege a representante da beleza da mulher concordiense, segue a todo vapor. As 15 candidatas participam de ensaios e workshops preparatórios para o grande evento, programado para o dia 13 de abril, no Centro de Eventos. Os ingressos para o Miss Concórdia estarão disponíveis a partir desta quinta-feira, 4 de abril, no Centro Cultural. Os interessados podem doar um quilo de alimento quando da retirada do ingresso. Serão disponibilizados mil ingressos. A distribuição será feita das 8h às 19h, de segunda a sábado, sem fechar ao meio dia.



O evento, que vêm crescendo e ganhando notoriedade e respaldo a cada ano, promete ter uma programação especial para o público, com apresentações que irão mostrar a beleza e a desenvoltura das candidatas. Enquanto não chega o grande dia, as concorrentes participam de workshops e ensaios, para obterem mais informações e conhecimento sobre beleza, comportamento, etiqueta e oratória. Além de escolher uma representante da beleza para o município, o Miss Concórdia quer oportunizar as candidatas a receberem informações e dicas, que poderão lhes ajudar em comportamentos e embelezamento.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Jornalista - ASCOM)