Mais dois integrantes da quadrilha, apontava pela Polícia Civil de Joaçaba como autora dos assaltos ao Sicoob de Catanduvas, Passos Maia e Paula Freitas/PR, foram presos. O primeiro mandado de prisão temporário foi cumprido nesta segunda-feira (1º) pela DIC (Divisão de Investigação Criminal) de Concórdia no município de Lindóia do Sul. O segundo mandato foi cumprido na tarde desta terça-feira (2) pela DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) do Rio Grande do Sul na cidade de Sapiranga, região da Grande Porto Alegre.

Conforme o delegado regional André Cembranelli, apesar de a quadrilha ter como base a cidade de Catanduvas, ela possui integrantes em outras cidades. “As investigações prosseguem. Temos ainda três indivíduos foragidos com mandados de prisão temporários”, informou o delegado, ao comentar que a investigação da DIC Joaçaba contou com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, DICs de Videira e Concórdia e DEIC da Polícia Civil Gaúcha.

Na última sexta-feira (29), três integrantes da quadrilha foram baleados durante confronto com a polícia no bairro Sayonara, em Catanduvas. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Universitário Santa Terezinha. Na ocasião, agentes da DIC invadiram uma residência após tomar conhecimento que os criminosos se organizavam para assaltar o Siccob de Vargem Bonita. No local foi apreendido o material utilizado para a prática dos roubos: armas de fogo, touca balaclava, marreta e luvas.

(Fonte: Caco da Rosa)