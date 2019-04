Partidas são pela série C da competição.

Cinco partidas pelo Campeonato Interiorano da Série C, neste final de semana. No sábado dia 6, três jogos e dois acontecem no domingo dia sete.



Todos os jogos têm inicio as 15h30.

No sábado, dia 6.

Em Linha Gasperini - Gasperini x Canavese.

Em Cachimbo - Cachimbo B x Pinheiro Preto.

Em Barra Fria – Barra Fria x Quintino.

No domingo, dia 7.

Em Barra Bonita – Barra Bonita B x Alto Suruvi.

Em Planalto – Campo do esportivo

Planalto B x Boa Esperança B