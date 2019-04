Eleição ocorreu neste sábado com a participação de quase todas as Associações de Moradores aptas a votarem.

A nova diretoria da União Municipal das Associações de Moradores de Concórdia (UMAMC) foi eleita com aprovação de 100% dos votos válidos. A eleição foi realizada na tarde do último sábado, dia 30 de março na sede da entidade. Representantes de 19 das 21 Associações de Moradores aptas a votarem, compareceram ao pleito eleitoral.

A Capa Única aprovada elegeu a seguinte diretoria: Presidente: Reomar Kalsing - Vice-presidente: Jânio de Oliveira - Tesoureira: Erci Lohmann - 2ª Tesoureiro: João Schreiner - Secretária: Ana Lúcia Hernandez - 2º Secretária: Sandra Brandalise - Conselho Fiscal Efetivo- Helena Rigo; Ademir Hooch; Itamar Fornari - Conselho Fiscal Suplente – Mirgon Schwingel; Clenir Graff; Idima Boff.

O mandato será para o triênio 2019/2021. O presidente eleito Reomar Kalsing mostrou-se muito feliz pela participação significativa das Associações aptas a votarem. “A UMAMC é referência nos assuntos comunitários e é um trabalho sério, desenvolvido por voluntários comprometidos com as causas sociais. É uma entidade que representa todos os bairros e merece ser reconhecida sempre”, afirma.

A posse da diretoria está prevista para o dia 9 de abril, a partir das 19h, no auditório do SINTRIAL, juntamente com a reunião mensal da entidade. “Em nome da diretoria eleita, quero agradecer às pessoas que cumpriram com o seu dever em comparecer para esta eleição, a comissão eleitoral e reafirmo o compromisso de conduzir os trabalhos da UMAMC com muita seriedade, transparência e comprometimento”, finaliza o presidente eleito.

(Fonte: Andrieli Trindade/Especial)