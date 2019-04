O caminhão caçamba, destinado para uso das Gerências de Infraestrutura e Agricultura, foi adquirido com recursos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através de indicação do senador Dário Berger. O modelo, caçamba basculante, teve R$234,8 mil de investimento do Governo Federal e contrapartida da Prefeitura de R$ 92, 1 mil, totalizando R$ 327 mil.

A ambulância é indicação do senador Paulo Bauer. O veículo custou R$80 mil e será utilizado pela Gerência Municipal de Saúde para atendimentos e plantões.

A prefeita Catia Tessmann Reichert ressaltou a importância dos recursos e equipamentos. "São aquisições oriundas de indicações que ajudam à toda a população Bela-vistense. Dessa forma ampliamos os serviços prestados na agricultura e infraestrutura e melhoramos a atenção básica em saúde", ressaltou.

(Fonte: Cristiano Auler/Ascom/Prefeitura de Alto Bela Vista)