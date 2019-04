Com a proximidade da data mais doce do ano a Páscoa celebrada no domingo (21/04), a CDL Concórdia através da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC), lançou nesta terça-feira (02/04), uma campanha especial.

Com o conceito “Chocolate ou Presente”, a campanha de 2019 foi criada com o intuito de lembrar as pessoas que é tempo de chocolates e presentes, mas, principalmente, é época de ressurreição e de alegria por estarmos entre amigos, irmãos de coração e todos aqueles que amamos.

Segundo o diretor de campanhas, Marcos Menegatt, todas as campanhas são bem elaboradas sempre com o objetivo de fomentar as vendas dos diferentes estabelecimentos em datas comemorativas, no caso essa uma das mais representativas do ano. “A ideia é facilitarmos a vida dos associados e ajudarmos a alavancar as vendas em todos os períodos do ano. A Páscoa é uma importante data para o varejo e campanhas como essa fortalecem a classe”.

A campanha está disponível no site da CDL Concórdia no Link Campanhas. Para facilitar estão disponíveis para os associados diferentes peças publicitárias em especial para as redes sociais.

O filme principal da campanha brinca com personagens que retratam a vida real: os amantes do chocolate, os que já enjoaram da guloseima e os que têm “piriri” de tanto comer o doce. Ao final de tudo, e respeitando as diferenças de gostos e opiniões, o mais importante é estar presente e feliz.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)