Inscrições poderão ser feitas até o dia três de maio e prova ocorre no dia 26 do mesmo mês

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Celesc, com vagas para cargos de nível médio, técnico e superior, em diversas cidades do Estado. Os salários variam de R$ 2.285,51 a R$ 4.820,46, além de auxílio alimentação e outros benefícios como plano de saúde, auxílio creche/babá, auxílio estudante, plano de previdência, entre outros. Em Concórdia há uma vaga para assistente administrativo e uma para engenheiro eletricista.

As inscrições podem ser feitas até o dia três de maio, no site da Fepese. A prova está prevista para o dia 26 de maio e será aplicada em Chapecó, Criciúma, Grande Florianópolis, Joinville e Lages. O valor da inscrição para cargo de nível médio é de R$ 100,00, para nível médio técnico é de R$ 110,00 e R$ 130,00 para as funções que exigem ensino superior.

São 17 vagas disponíveis, sendo sete para cargos de nível médio e de nível técnico, e 10 vagas para nível superior. Do total, 20% das vagas serão reservadas a pessoas com deficiência (PcD). A previsão é de que os primeiros concursados sejam chamados a partir de julho deste ano. Os demais aprovados irão compor o Cadastro de Reserva (CR) e poderão ser convocados à medida que for identificada a necessidade, com a abertura de novas vagas.

Fonte: Governo do Estado