Gasto médio com as compras de Páscoa deve ficar em R$ 157,44

Já está pensando nas compras de Páscoa? A Federação do Comércio de Santa Catarina (Fecomércio) divulgou a pesquisa de intenção de compra para esta data e a expectativa é que o gasto médio no Estado fique em R$ 157,44. O valor é praticamente o mesmo registrado no levantamento do ano passado, quando ficou em R$ 157,69.

Tudo indica que o consumidor catarinense estará mais cauteloso na hora de fazer as compras de Páscoa. Mas não há dúvidas que o chocolate será o item mais procurado. A pesquisa da Fecomércio mostrou que 91,7% dos entrevistados vão presentear com o doce. Em seguida, aparecem vestuário/calçados (4,9%) e brinquedos (1,9%).

No ramo dos chocolates, a liderança é dos ovos de Páscoa (47,5%), seguidos de chocolates industrializados (29,4%). Os supermercados tendem a ser o principal destino dos consumidores, com 51,2% da preferência dos entrevistados.

Quem quiser ganhar a preferência do consumidor terá que apostar em boas ofertas. O levantamento da Fecomércio aponta que 39% farão a compra pelo menor preço e 29,8% vão correr atrás de promoções. Outro dado muito importante para os lojistas é que 71,4% dos entrevistados disseram que vão fazer pesquisa de preço.

Quem também deve faturar com o feriadão de Páscoa, que em alguns setores já inicia na quarta-feira, 17 de abril, é o turismo, já 61,7% dos catarinenses ouvidos pela Fecomércio pretendem viajar dentro da Santa Catarina. A razão principal é visitar parentes e/ou amigos (59,1%).