O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Concórdia está com 187 vagas disponíveis. Quem procura colocação no mercado de trabalho ou a oportunidade de mudar de emprego poderá encontrar várias opções.

A maior demanda é para a função de soldador com cinco vagas disponíveis. As opções oferecidas pelo Sine local são para pessoas com disponibilidade para trabalhar em Concórdia, Erechim, Chapecó e São Miguel do Oeste.

Quem tiver interesse pelas vagas oferecidas pelo Sine deve ir até a agência localizada na rua Leonel Mosele. É necessário levar carteira de trabalho, documento de identidade e CPF. Para vagas mais específicas é recomendado entregar um currículo. O horário de atendimento é das 12h às 18h30, de segunda à sexta-feira.

Confira as vagas disponíveis

- Ajudante de carga e descarga de mercadoria: 2

- Ajudante geral: 1

- Ajudante de rebarbação (metais): 1

- Ajudante de serrador: 1

- Alimentador de linha de produção: 3

- Almoxarife: 1

- Analista de programação e controle de produção: 1

- Analista de sistemas de automação: 1

- Armador de ferros: 1

- Arte finalista: 1

- Auxiliar administrativo: 1

- Auxiliar de expedição: 1

- Auxiliar de incubação: 1

- Auxiliar de limpeza: 1

- Auxiliar de linha de produção: 2

- Auxiliar de manutenção predial: 1

- Auxiliar de mecânico de automóvel: 1

- Auxiliar de mecânico industrial: 1

- Caldeireiro montador: 1

- Caldeirista: 1

- Motorista de caminhão/carreta: 1

- Chapeador de carrocerias metálicas (fabricação): 1

- Confeitaria: 1

- Cortador de laminados de madeira: 1

- Costureira de máquinas industriais: 2

- Costureira de botões e pregas: 1

- Cozinheiro geral: 1

- Eletricista: 1

- Eletricista auxiliar: 1

- Fresador CNC: 1

- Jardineiro: 1

- Motorista carreteiro: 1

- Motorista de caminhão CNH C: 1

- Oficial de manutenção predial: 1

- Operador de câmara frigorífica: 1

- Operador de dobradeira na indústria gráfica: 1

- Operador de instalação de ar-condicionado: 1

- Operador de processo de produção: 1

- Operador eletromecânico: 1

- Padeiro: 2

- Professor de inglês: 1

- Promotor de vendas: 1

- Repositor de mercadorias: 1

- Representante comercial autônomo: 1

- Soldador: 5

- Técnico de manutenção elétrica: 1

- Técnico em segurança do trabalho: 1

- Torneiro CNC: 1

- Torneiro mecânico: 1

- Trabalhador rural (casal de aposentados): 1