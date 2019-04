A tendência de se promover debate sobre o destino de instituições, sejam elas públicas ou privadas, se tornou evidente nos últimos dias, especialmente aqui em Concórdia. Duas importantes organizações da região ainda vivem o clima do processo eleitoral, com duas chapas: O Sicoob Crediauc e o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.

A Assembleia do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi realizada na noite da segunda-feira, dia primeiro. Milton Peruzzin, que esteve na chapa 2, foi eleito em uma votação apertada e já está presidente da associação que administra os bombeiros.

Na noite de hoje, ocorre a Assembleia do Sicoob Crediauc, também com dois postulantes ao cargo de presidente da cooperativa de crédito. Diferente do Corpo de Bombeiros, o Sicoob Crediauc nunca teve eleição com duas chapas. É algo inédito! Os bombeiros, por outro lado, tiveram a rotina de eleição por aclamação quebrada neste ano. Mas também já viveram seus momentos de disputa eleitoral num passado não muito distante.

Toda contenda eleitoral gera desgaste e revela o contraponto da chamada oposição, que pode vir travestida de "descontentamento". Algo natural nesse processo. Por outro lado, uma disputa pode ser benéfica. Acho mais benéfica do que maléfica! Afinal de contas, os dois lados estarão instigando um ao outro o questionamento, a análise aprofundada e o mais importante, a saída da zona de conforto ou evitando a entrada nela.

Que bom que o pensamento de entidades organizadas está se voltando para esse lado. O lado de ter dois ou mais lados. O que antes era tratado como uma disputa, agora está virando uma análise de alternativas. Embora esses dois dependam do princípio ativo da existência de duas posições interessadas para uma apreciação do seu público apto ao voto.

Nessas condições, numa contenda eleitoral, penso que quem vence não deva comemorar efusivamente. Afinal de contas, o mais votado passará a ter o compromisso de fazer ou continuar fazendo com qualidade maior nas ações.

Para quem perde, a lamentação dará lugar para a reflexão e a espera de uma possível futura oportunidade de voltar para a disputa. É assim mesmo!

No mais, boa sorte para o novo presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, Milton Peruzzin, que continue zelando pela credibilidade dessa instituição. Boa assembleia para o Sicoob Crediauc e que prevaleça a melhor alternativa para o futuro da instituição, que congrega mais de 40 mil associados.