JBS também reajuste em R$ 0,10 o valor do quilo vivo do suíno terminado

A JBS também seguiu a tendência das demais companhias e aumentou mais R$ 0,10 o valor do quilo vivo do suíno. Com esse reajuste, a empresa está pagando R$ 3,20 o quilo vivo do suíno terminado para o produtor integrado.



No começo desta semana, a Coopercentral Aurora e a Pamplona reajustaram de R$ 3,20 para R$ 3,30. Por fim, a BRF aumentou de R$ 3,00 para R$ 3,10.