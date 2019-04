Desde que assumiu a presidência da companhia, esta é a primeira vez que ele vem à Capital do Trabalho.

O presidente executivo da BRF, Pedro Parente, estará em Concórdia na quinta-feira, dia quatro. Ele estará visitando a unidade da companhia na cidade em que nasceu a Sadia, uma das marcas da empresa.



Não há muitas informações sobre a agenda do Executivo na Capital do Trabalho. A expectativa é que ele venha de avião, aterrisse no Aeroporto Municipal de Concórdia e a agenda contempla várias atividades durante todo o dia.



Esta será a primeira vez, desde que assumiu o comando da companhia em junho do ano passado, que Pedro Parente estará na unidade da BRF, em Concórdia.