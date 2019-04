Uma aposta de Maximiliano de Almeida, no norte do Rio Grande do Sul, acertou os 15 números do concurso 1.795 da Lotofácil, sorteado nesta segunda-feira (1°). O bilhete dividirá o prêmio máximo com outros três vencedores, levando R$ 476.882,69 cada. Confira as dezenas:



Resultado do concurso nº 1.795, sorteado em São Paulo (SP):



02 - 04 - 07 - 08 - 09 - 10 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25



Premiação:

15 acertos: 4* apostas ganhadoras, R$ 476.882,69

14 acertos: 405 apostas ganhadoras, R$ 1.449,21

13 acertos: 16.186 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos: 228.419 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos: 1.181.772 apostas ganhadoras, R$ 4,00

*Apostas de Manaus (AM), Brasília (DF), Maximiliano de Almeida (RS) e Itupeva (SP).

(Fonte: ClicRBS)