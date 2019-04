A Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem dirigindo alcoolizado, na tarde da última segunda-feira, dia 01 de abril, no KM 21,900 da Rodovia SC 283, em Concórdia.

Uma guarnição do Posto 20 recebeu informações de outros motoristas, de que um caminhão VW 15-180 estava dirigindo de forma irregular pela via, no sentido Concórdia para Seara, e que estaria se aproximando do posto. De imediato, os policiais militares rodoviários realizaram a abordagem do veículo.

O condutor, mesmo com sinais aparentes de ter ingerido bebida alcoólica, negou ter consumido, se oferecendo para realizar o teste do etilômetro. No texto, foi constatado o resultado de 1.01 MG/L de valor considerado.

O homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para os procedimentos cabíveis.

(Fonte: PMRv_