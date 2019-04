Concórdia irá sediar a primeira etapa do Estado no próximo domingo

Atenção corredores! Encerra nesta terça-feira, 2 abril, o prazo para as inscrições ao circuito Corridas do Bem FarmaSesi. Concórdia irá sediar no próximo domingo, 7 de abril, a primeira das 16 etapas que serão realizadas em Santa Catarina. Quem tiver interesse em participar poderá se inscrever por meio do site do Sesi.

A corrida será dividida nas categorias Industriário e Comunidade (masculino e feminino), com provas de 5 e 10 quilômetros. Para a caminhada serão 5 km. O valor depende da prova e da categoria. A largada será na Rua Coberta de Concórdia às 8h.

Para as crianças e adolescentes com idade entre seis e 13 anos, haverá uma prova específica, que é a Marotinha. Neste caso, a distância será adequada a cada faixa etária e todos os participantes ganham medalha. A inscrição para a Maratoninha será feita no domingo e o custo é 1 kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue no dia da prova.

Solidariedade

A gerente executiva do Sesi/Senai, Silvana Meneghini, comenta que 20% do valor arrecadado com as inscrições será doado para a Abemasc, que é uma instituição de Concórdia que auxilia quem precisa de cirurgia cardíaca. “Além de estimular a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas, temos o propósito de fazer o bem auxiliando as entidades”, destaca Silvana.