Evento foi realizado no fim de semana, em Arabutã.

Foram três dias de muitas atrações em Arabutã. A Capital Catarinense da Cuca recebeu um grande público de sexta-feira a domingo na Expo Arabutã 2019. A programação foi encerrada neste domingo, dia 31 de março, com o corte da cuca e da tripa grossa de 27 metros, simbolizando o aniversário de 27 anos do município. A Comissão Central Organizadora faz uma avaliação altamente positiva do evento. Durante os três dias, todos os ambientes da Expo receberam públicos significativos.



O presidente da Comissão Central Organizadora, Olguin Metz, entende que a Expo Arabutã superou todas as expectativas. “Sempre que promovemos um evento, queremos fazer o nosso melhor, dentro das possibilidades econômicas que o município dispõe. Trabalhamos muito na organização da Expo. É o nosso principal evento do ano. Os resultados foram surpreendentes. Estamos plenamente satisfeitos com todas as atividades que foram desenvolvidas. Só temos que agradecer a todos que participaram da organização e ao público que prestigiou”, assinala Metz.



A prefeita de Arabutã, Leani Schmitt, ressalta o empenho de todos para que a Expo atingisse os resultados almejados. “Temos que agradecer imensamente a nossa equipe e a todas as pessoas que, voluntariamente, se doaram para que fizéssemos um evento com proporções tão gigantescas. Estamos muito felizes. Foram três dias de muitos atrativos, que ajudaram a projetar o município de Arabutã no cenário estadual. Foi uma enorme honra receber tantas pessoas na nossa exposição.



Conforme a prefeita, a participação do público foi surpreendente. “Superou todas as nossas expectativas. Trabalhamos para receber um público significativo, mas tivemos a grata surpresa de recebermos muito mais pessoas do que imaginávamos. Agradecemos a todos que participaram. Cada um teve uma enorme importância para que atingíssemos resultados tão expressivos. A Expo Arabutã realmente foi um sucesso”, acrescenta.



A Expo Arabutã teve shows nacionais, artistas locais, Feira da Indústria e Comércio, Exposição de Animais, Corrida Rústica, Encontro de Bandas e Fanfarras, Palestra sobre o Plantio de Erva Mate, Exposição de Bonsai, Festival Chape, Passeio de Trenzinho, Brinquedos Infláveis, Danças Germânicas, Exposição de Discos de Vinil, Gastronomia, Food Trucks, Corte da Cuca e da Tripa Grossa e muitas outras atrações.



Segurança



Uma das preocupações da Comissão Central Organizadora da Expo Arabutã era de garantir a segurança das pessoas que visitassem a exposição. Ao final do evento, os organizadores têm a certeza do dever cumprido. A Segurança foi um dos destaques. O público que compareceu aos shows se divertiu, curtiu, prevalecendo o espírito de alegria e hospitalidade, que caracteriza o povo de Arabutã.



(Fonte: PG Comunicação)