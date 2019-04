Concórdia realiza neste domingo (7) primeira etapa do circuito ‘Corridas do Bem'

O SESI, entidade da FIESC, dá início neste domingo (7) ao circuito Corridas do Bem FarmaSesi, que terá 16 etapas, contemplando todas as regiões do estado. A largada será às 8 horas na Rua Leonel Mosele, 62, no Centro (Rua Coberta). Parte do valor arrecadado será doado a uma instituição beneficente da região.

Na corrida, serão disputadas as categorias industriário e comunidade (masculino e feminino), com provas de 5 e 10 quilômetros. Ao longo do percurso, os participantes contarão com dois pontos de hidratação. No evento também será colocado à disposição dos atletas o Circuito do Bem-Estar, que oferecerá massoterapia, avaliação física, aferição da pressão arterial, frutas e água. A inscrição para a maratoninha será 1 quilo de alimento não perecível, que deverá ser entregue no dia e local do evento. Os alimentos também serão doados a uma instituição de amparo social.

Maratoninha – Para os jovens corredores de 6 a 13 anos, o Corridas do Bem também realiza a Maratoninha que acontece ao final das provas de Corrida e Caminhada. A distância é adequada a cada faixa etária e todos os participantes ganham medalha de participação. A inscrição é feita no dia do evento mediante a doação de itens de higiene que também serão doados às entidades de amparo social.

Em 2018, a ação reuniu mais de 15,4 mil participantes nas 16 etapas realizadas em todas as regiões do estado. Foram doados mais de R$ 126,2 mil a entidades de assistência social.

(Fonte: ASCOM/Fiesc)