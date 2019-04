Concórdia sediou no último sábado, dia 30, o 1º Encontro de Jovens Empresários e Empreendedores da Regional Oeste de Santa Catarina. O ERJE tem como objetivo promover a integração entre os jovens, além de trabalhar as diretrizes desenvolvidas pelo Conselho Estadual de Jovens Empreendedores (CEJESC) que são: representatividade, capacitação, liderança, oportunidades e fortalecimento. Fazem parte do CEJESC atualmente 12 regionais, 73 núcleos e 1417 jovens empresários. o presidente da ACIC, Márcio Zanatta, a gestora executiva, Maria de Lourdes Dal Piaz, a diretora de Núcleos, Luciane Baseggio Vendruscolo, a vice-presidente da regional Oeste do Cejesc - Conselho Estadual de Jovens Empreendedores de Santa Catarina, Idania Welter, e a coordenadora do Núcleo Jovem da ACIC, Alessandra Cassol, estiveram presentes.

O evento, que ocorreu no Co.House, contou com a participação dos membros dos Núcleos Jovens das cidades de Concórdia, Chapecó, Xaxim, Xanxerê, Pinhalzinho e Coronel Freitas, pertencentes à Regional Oeste de Santa Catarina. Participam dos Núcleos de Jovens Empreendedores da Regional Oeste aproximadamente 70 jovens empresários mobilizados que atuam em busca do fortalecimento do empreendedorismo, fomentando negócios, desenvolvendo lideranças e ampliando a representatividade por meio do associativismo jovem empreendedor. A participação no encontro, realizado em Concórdia, foi expressiva. Foi um momento de troca de conhecimentos, networking e desenvolvimento de novos negócios.

Na oportunidade, dois empreendedores de destaque na comunidade local, compartilharam suas experiências no 1º Encontro de Jovens Empresários e Empreendedores da Regional Oeste de Santa Catarina: o presidente da Coopercarga, Osni Roman, que abordou como o associativismo proporcionou à cooperativa manter-se competitiva até os dias atuais e de que forma está direcionando o olhar da mesma para um futuro inovador. Também esteve presente Joel Souza, CEO da GDOOR Sistemas, que compartilhou sua trajetória de empreendedor e os desafios enfrentados como empresário.

O presidente da ACIC, Márcio Zanatta, enalteceu a iniciativa de promover em Concórdia o encontro destinado a jovens empreendedores e reafirmou o compromisso da entidade em estimular a as práticas empreendedoras. "A ACIC trabalha para fomentar o empreendedorismo e apoiar as novas iniciativas dos empresários do município de Concórdia. E hoje, estar aqui junto de tantos jovens empreendedores – que apostaram em uma ideia e partiram para o aperfeiçoamento, é para nós da Associação Empresarial uma grande satisfação", pontua.

"O desejo maior da ACIC é o crescimento e o fortalecimento dos associados. Oportunizamos consultorias, cursos, eventos, viagens, a troca de experiências entre os associados, além de serviços para facilitar o dia a dia do empresário. Toda a gama de serviços e suportes visando ser uma ferramenta de qualidade não apenas para os empresários, mas para toda nossa comunidade", finaliza Zanatta.

(Fonte: PG Comunicação)