A AEP perdeu mais um jogo, desta vez para a AGN Capinzal, válido pela terceira rodada da Copa Catarinense de Futsal, na noite de domingo, em Piratuba. O placar foi de 4 a 1. Os gols da AGN foram marcados pelo pivô Marquinhos Tubarão. Kliver descontou para o Termas de Piratuba Futsal.

No final da partida, em entrevista ao repórter Alison Martins, da Piratuba FM, o técnico da AEP, Sergio Schiochet, lamentou a derrota. "É a terceira derrota consecutiva na Copa Catarinense. Faltou objetividade na equipe, maturidade e concentração. Tem que mudar a atitude. O problema não é só do técnico. A supervisão e a diretoria precisam estar mais presentes. Vou conversar com a diretoria e o meu cargo está a disposição", falou em tom de desabafo.

De acordo com o assessor de imprensa, Cristiano Mortari, nenhum comunicado oficial foi feito a diretoria e o trabalho prossegue normalmente. "Ouvi o desabafo dele. É bom lembrar que essa declaração foi dada no final de uma partida nervosa e que o time não apresentou o rendimento esperado. Algumas modificações serão feitas, mas o Serginho permanece no cargo com certeza . Se houver qualquer alteração entraremos em contato com o Portal Magronada", explicou em troca de mensagens com nossa redação.

(Fonte: Grupo Magronada)