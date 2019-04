Evento foi realizado no Parque de Exposições, no fim de semana.

Cerca de R$ 740 mil foram arrecadados com o Primeiro Leilão de Gado Geral, que foi realizado no último fim de semana, em Concórdia, no Parque de Exposições. O evento, promovido pela Associação dos Criadores de Gado da Região do Alto Uruguai de Santa Catarina, comercializou todos os 500 animais que estavam à venda.



O próximo evento será realizado no dia 28 de julho desse ano. Antes, a associação estará realizando o leilão de reprodutores no dia 15 de junho.