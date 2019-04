Três agroindústrias reajustaram para cima o valor do quilo vivo no começo desta semana.

Aumento de mais R$ 0,10 no quilo vivo do suíno terminado

A semana começa com mais uma boa notícia para o produtor integrado de suínos terminados. O valor do quilo vivo, pago por algumas agroindústrias, subiu mais R$ 0,10 na segunda-feira, dia primeiro de abril.



Com esse reajuste, a Coopercentral Aurora e a Pamplona estão pagando R$ 3,30 o quilo vivo. A JBS continua pagando R$ 3,10 e a novidade também fica por conta da BRF, que subiu de R$ 3,00 para R$ 3,10 o valor do quilo vivo do suíno terminado para o produtor integrado.