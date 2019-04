Com diálogos amparados nas reclamações que ouvem diariamente, vereadores de Concórdia participaram, nesta segunda-feira, 1º de abril, de uma reunião com representantes da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan). O encontro ocorreu na sede do Legislativo e foi marcado pelas cobranças e também pela entrega de um documento com cronograma de obras previstas ao município pela estatal, que somam cerca de R$ 5 milhões.





O presidente do Legislativo, Mauro Fretta (PSB), conduziu os diálogos e falou sobre os anseios dos concordienses que cobram há anos soluções para os problemas da falta de água. Fretta explanou sobre as centenas de pedidos que chegam aos vereadores, cobrando providências para a distribuição de uma das necessidades mais básicas do ser humano.





Fretta citou o documento elaborado pela Câmara na semana passada, encaminhado ao Executivo e à Casan – após decreto de situação de emergência no município por conta da falta de água - que recomenda uma união de forças do poder público com a estatal. Na prática, os vereadores recomendam uma divisão de tarefas em prol do povo. Um levantamento inicial aponta que seriam mais de 100 locais precisando de reparos urgentes.





O vereador Fabiano Caitano (PSDB) também se posicionou sobre o problema e foi enfático: “Ninguém vai acreditar em vocês até as coisas funcionarem”. Já o vereador Claiton Casagrande (PR) citou a questão dos reservatórios de água, que poderiam ajudar a amenizar o problema em algumas localidades.





Já Edno Gonçalves (PDT), que há tempos defende a não renovação do contrato com a Casan e uma possível municipalização do serviço, novamente se posicionou contrário à permanência da Casan em Concórdia, uma vez que o contrato de concessão vence no próximo ano.





Ele citou visitas que realizou em outros municípios atrás de modelos que poderiam dar certo em Concórdia, informações reunidas em audiência pública no ano passado e também citou as cobranças recorrentes da população. “Temos muitas lacunas abertas, faltam investimentos e precisamos pensar em melhorias para que as pessoas não fiquem desassistidas. Sou contrário à Casan, mas defendo principalmente que as pessoas tenham água”, frisa.





O presidente Mauro Fretta reforçou mais uma vez que a Câmara permanece de portas abertas para auxiliar no desenvolvimento de ações que possam garantir o bem das pessoas, especialmente no que diz respeito à aprovação ágil de projetos, caso seja necessária.

Plano de Ação Emergencial da Casan apresentado aos vereadores





EM EXECUÇÃO: Caminhões-Pipa: 3 caminhões para atendimento à população em pontos e em situações críticas de abastecimento.

Aumento de equipes: incremento de oito funcionários na Agência local desde o dia 29/03/2019 para maior agilidade na execução dos serviços de manutenção de redes, reparo vazamentos, nova ligações, etc., até que seja contratada a empresa especializada que trabalhará em conjunto para o atendimento a esses serviços.





CURTO PRAZO (De 10 a 30 dias): Ampliação da Estação de Recalque de Água Tratada (ERAT6): a ERAT6 é uma das principais do sistema, alimenta as ERAT15 e ERAT8, que abastecem os bairros Portinari, Posto 100, São Cristóvão, Cinquentenário e Frei Lency. Hoje possuí uma bomba com capacidade para 129m³/h, com potência de 75cv. Com a troca de motor, acionamento e rotor, a vazão passará para 170m³/h, o que representa um aumento do volume de 41.000 litros por hora para a região.

- Ampliação da ERAT15: aumentará a vazão e pressão para os bairros Portinari, Loteamento Zampronio e Morro do Merlo.

- Ampliação do sistema de supervisão e controle à distância: migração das últimas 4 ERATs que estavam fora para o sistema eletrônico, possibilitando a visualização do funcionamento dessas unidades à distância 24 h/dia.

- Contratação de empresa especializada para o serviço de manutenção de redes: será contratada empresa especializada para dar maior agilidade ao atendimento dos serviços operacionais (vazamentos, manutenções, ampliações, novas ligações, etc.) e o atendimento à população.

- Contratação de empresa especializada para o serviço de execução de redes: objetiva realocar redes antigas para as calçadas nas ruas onde a Prefeitura está executando repavimentação.



MÉDIO PRAZO (De 60 a 90 dias): Monitoramento online de pressão: Instalação de 9 equipamentos para medição da pressão online nos pontos críticos, possibilitando a tomada de medidas necessárias em tempo hábil, evitando desabastecimento por tempo prolongado.

- Ampliação da ERAT4: aumentará a vazão e pressão com instalação de novos bombeadores.

- Ampliação ERAT1B: substituição do motor de 25CV para 30CV com ampliação de vazão de recalque, aumentando vazão e pressão para os bairros Guilherme Reich e Nova Brasília.

- Instalação de novo Booster 6B: aquisição e instalação de novo sistema de bombeamento que aumentará a vazão e pressão ao bairro Imigrantes.

- Instalação de novo Booster Arvoredo: aquisição e instalação de novo sistema de bombeamento que aumentará vazão e pressão na região do contorno viário.



LONGO PRAZO (até 270 dias): Ampliação da ERAT16: aquisição e instalação de novos bombeadores com incremento de recalque para atender os bairros Arvoredo, Loteamento Vivan e Parte do D’Itália.

- Nova Adutora Portinari e ERAT1C: Compreende a instalação de nova Estação de Recalque na saída da ETA com capacidade de 108.000 m³/h e a implantação de uma nova adutora que atenderá aos bairros Portinari, São Cristóvão, São José, Frei Lenci I e II, Vila Jacob Biazus e Distrito Industrial. Por tratar-se de obra de grande porte demanda maior prazo para sua execução.

Fonte: Daisy Trombetta / ASCOM Câmara