No sábado equipe sub-17 do Galo foi superada por 3 a 1 pela equipe do Juventus de Jaraguá no Estádio João Marcatto, com a derrota a equipe permanece com 6 pontos em 3 jogos e permanece na 3ª posição na série B do Catarinense 2019 Sub-17.

O próximo compromisso dos meninos do galo será no sábado (06) às 15h no Estádio Domingos Machado de Lima, contra a equipe do Fluminense de Joinville. O ingresso para a partida será 1kg de macarrão ou feijão.

(Fonte: Ricardo Artifon/CAC)