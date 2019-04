Convenção do partido aconteceu no último sábado, dia 30.

O advogado José Aníbal Dambrós é o novo presidente do PSDB de Concórdia. A condução dele para o comando do diretório municipal do partido se deu no último sábado, dia 30, na Câmara de Vereadores. A eleição se deu de forma unânime.



Dambrós assume no lugar do vereador Fabiano Caitano, que está há dois mandatos e, por força de Estatuto, não poderia concorrer a reeleição. “Manifesto o meu agradecimento a todos os colegas do partido pelo apoio e deferimento do meu nome para presidir este valoroso partido em Concórdia. Temos grandes desafios e uma boa caminhada para manter a administração no município de Concórdia e ampliar o número de vereadores na Câmara”, disse após ser eleito para a Executiva entre todos os membros do diretório, também renovado no sábado.



A convenção do PSDB teve a participação do deputado estadual, Marcos Vieira e do prefeito de Concórdia, Rogério Luciano Pacheco.