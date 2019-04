Desde o início desta manhã de segunda-feira, 1º de abril, dois caminhões pipa trabalham para abastecer alguns reservatórios da Casan. Eles foram contratados pela Prefeitura de Concórdia, de forma emergencial, depois de publicado o decreto de Situação de Emergência, na última quinta-feira, devido o desabastecimento de água, pelo sistema da Casan. A contratação prevê a prestação de serviços de até sete caminhões, que serão requisitados conforme demanda.



O primeiro reservatório a receber água, por meio do caminhão pipa, foi o Poente do Sol e na sequência, os caminhões irão abastecer o reservatório do Frei Lency. A água está sendo captada em hidrantes, em frente a Casan, garantindo a potabilidade.



A situação do abastecimento de Concórdia poderá ter novos desdobramentos no fim desta manhã, quando o prefeito Rogério Luciano Pacheco receberá a presidente da Casan, Roberta Mass dos Anjos. Ela esteve há 15 dias no município, quando foi notificada pela situação. Não enviou resposta, mas retorna agora devido ao decreto de Situação de Emergência do município.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)