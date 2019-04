Dois acidentes com motos no início desta tarde

Um pedestre e um motociclista ficaram feridos no início da tarde desta segunda-feira, dia 1º de abril, na Rua Marcelino Ramos. Trata-se de um atropelamento que ocorreu por volta das 12h20. Já às 13h ocorreu uma queda de moto na rua Marechal Deodoro, próximo ao Supermercado Caitá.

No primeiro acidente, as duas vítimas foram atendidas pelas equipes dos Bombeiros Voluntários e Samu e encaminhadas ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco. Elas estavam com o quadro clínico estável e apresentavam alguns ferimentos. Na queda de moto, um senhor de 54 anos também sofreu escoriações e foi conduzido ao hospital.