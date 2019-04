A 2ª edição do Bazar Confecções, Calçados e Acessórios de Concórdia encerra com balanço positivo em todos os aspectos. De acordo com uma pesquisa aplicada com as 32 empresas expositoras foram gerados em três dias mais de R$450 mil em negócios.

Em relação ao número de visitantes os organizadores estimam que circularam pelo Ginásio da Ser Sadia cerca de 20 mil pessoas. O presidente da CDL Concórdia, Rogério Cecchin, confirma o avanço do Bazar. “Trabalhamos muito para gerar resultados tão expressivos como esses. Os expositores compraram mais uma vez a ideia e vieram com tudo para o evento. O tempo bom todos os dias também colaborou para o excelente movimento nos estandes. Já no primeiro dia o cansaço positivo era visível pelo número de visitantes que buscaram conferir as peças, o que gerou satisfação aos empresários e seus times de colaboradores que seguiram motivados até o encerramento no sábado”.

O levantamento também apontou 98% de satisfação dos expositores em relação a mudança de local, montagem dos espaços, decoração e atendimento por parte da entidade. “Trabalhamos muito nas últimas semanas para gerar um evento de qualidade, buscamos atender as dúvidas dos expositores antes e durante o Bazar gerando assim tranquilidade e satisfação. Não medimos esforços para fechar o Bazar com chave de ouro em especial na geração imediata de negócios que aumentou em torno de 20% em relação a primeira edição em 2017. Alguns pontos sempre precisam ser aprimorados, mas isso faz parte do processo e por meio da pesquisa faremos uma análise mais apurada entre os organizadores. Agradecemos imensamente os empresários que acreditaram na proposta e especialmente os consumidores que nos prestigiaram e fizeram o Bazar girar tão positivamente”, avalia ainda Cecchin.

De acordo com a expositora, Fabiola Stringhini, da Hering Concórdia o Bazar traz grande volume de vendas. “É uma oportunidade de trazer as peças da loja que não estavam girando, apostamos em preços de R$9,99 até R$69,00 o que atraiu bastante o consumidor que não deixou de levar peças de qualidade com bom preço”.

Quem também avaliou positivamente o evento foi a empreendedora, Natália Schumacher Pletz, da Divino Bebê. “O resultado foi maior do que eu esperava, foi além das minhas expectativas. O movimento foi grande desde o primeiro dia e não paramos um minuto”.

A empresária, Raquel Zanella, da Pink Boutique destacou o trabalho da organização. “A CDL Concórdia está de parabéns pela iniciativa e ousadia de fazer algo tão grandioso com tamanha qualidade. As vendas foram incríveis, trabalhamos no último dia toda loja por R$20,00 e assim esgotamos todas as peças do estoque. É satisfação e motivação para continuarmos como varejistas e mais de sabermos que existe uma entidade tão forte pensando nos nossos interesses”.

A professora, Mônica Castro, foi um dos milhares de consumidores que saíram contentes com o Bazar. “Essa é a segunda vez que participo do Bazar e esse ano o local e a quantidade de produtos nos surpreenderam positivamente, assim como a variedade de lojas expondo. Como tenho dois filhos e uma neta aproveitei para economizar na linha infantil, mas não deixei de garantir calçados como tênis e botas de inverno e algumas peças de roupas como camisetas e jaquetas para o marido com preço baixo de verdade”.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL Concórdia)