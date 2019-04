Ferramenta emite Nota Fiscal Eletrônica de Produtor Rural e auxilia no controle do Movimento Econômico agrícola municipal.

A Federação Catarinense de Municípios – FECAM, passou a disponibilizar de forma gratuita aos municípios conveniados, uma nova e mais moderna ferramenta de gerenciamento de emissão de blocos de notas de produtor rural entre outras facilidades: o RURALWEB.

O curso voltado a secretários municipais de agricultura e pesca, emissores de blocos de notas e técnicos das Associações de Municípios, está acontecendo na sala de reuniões da Amauc nesta segunda-feira, 1º de abril, e atende os profissionais da região da AMAUC, AMOSC e AMAI.

Programação

08h30 – Abertura

08h35 – Apresentação do RuralWeb

08h50 – Habilitação do Usuários

09h15 – Configuração da Estação de Trabalho

09h30 – Emissão de Blocos – Módulo Impressão

10h – Digitação de Notas

10h30 – Intervalo

10h45 – Digitação de notas – Leitor de Código de Barras

11h30 – Relatórios e configurações gerais

12h10 – Intervalo para almoço

13h30 – A tarde usaremos o espaço para dúvidas do sistema

15h – Encerramento

(Fonte: Fecam)