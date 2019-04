Se a intenção da Casan era iniciar uma tentativa de reconquistar a opinião pública e reafinar o tom com o Executivo Municipal, isso ficou somente na vontade! A reunião entre o Executivo Municipal e a direção estadual da companhia, diferente do que foi anunciado ontem, não teve a presença da presidente Roberta Mass dos Anjos, hoje pela parte da manhã. Não foi possível a vinda dela.

Sinceramente, tão logo houve o anúncio de que a presidente estaria na Capital do Trabalho hoje, depois do anúncio do Decreto de Situação de Emergência e o início dos trabalhos de transporte de água para os locais que apresentam mais dificuldades, esse gesto foi interpretado como um singelo "dar o braço a torcer" para as argumentações sobre os problemas que são persistentes na maior cidade da Amauc.

Porém, por motivos de força maior, Roberta Mass dos Anjos não veio, mas enviou representantes. Dentre as medidas anunciadas para tentar diminuir o problema e o desgaste da companhia estão a contratação de mais servidores para a Casan e de caminhões para o transporte de água, que se juntarão à frota já existente e que está realizando esse serviço. Além da troca de gerente local. Sai Gerson da Silva e entra Christian Marchese.

Pelo visto, tudo se resumiu a compromissos firmados pela companhia para Concórdia. Isso não é novidade! Ao longo dos últimos anos, essa tem sido a tônica da Casan. Promete muito e faz pouco, ou, não faz!

Torço muito para ver se concretizando tudo que foi acordado hoje pela parte da manhã. Afinal de contas, são muitas famílias que sofrem com a falta de água e isso precisa ter um basta. Porém, diante de tantas promessas, o povão já está escolado e só acredita vendo!

Hoje pela parte da manhã, em entrevista a Rádio Aliança, o prefeito Rogério Pacheco deu a letra e disse que sim, um rompimento do atual contrato com a Casan não é desconsiderado! Ou seja, a Casan pode sair antes do dia 31 de dezembro de 2020. Porém, isso vai demandar de consulta pública.

Se depender da vontade do povo, sim, a Casan tem que sair. Mas olhando o aspecto administrativo e econômico do município, acho pouco provável que isso aconteça! Então, meus amigos, é como diz o ditado! Muita calma nessa hora.