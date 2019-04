Rompimento do atual contrato de concessão com a Casan não é desconsiderado

O rompimento do atual contrato de concessão com a Casan em Concórdia não é desconsiderado pela Administração Municipal. A informação é do prefeito Rogério Pacheco. Em entrevista a Rádio Aliança na manhã de hoje, o chefe do Executivo Municipal deixou essa possibilidade em aberto, porém mediante uma consulta com a sociedade.



Diferente do que até então se imaginava, haja vista que o valor a ser desembolsado pela Administração - embora não informado - seja na casa dos milhões pelo rompimento do contrato, a Administração entende que se o caminho for esse, ele não será feito de uma hora para outra. "A possiblidade existe e vamos discutir isso com a sociedade. Então, nós vamos trabalhar isso através de Audiências Públicas e vamos ver o que é melhor para isso", completa o prefeito.



Pacheco também acrescenta que há um novo estudo de viabilidade no abastecimento de água em andamento e em fase final de conclusão. Deve chegar na próxima semana. Conforme o chefe do Executivo Municipal, com esses números em mãos, isso facilitará os encaminhamentos sobre esses problemas. Ainda sobre essa possibilidade, Pacheco afirma que "temos que ter, no momento em que se rompe, uma empresa para tocar no lugar da Casan. O processo licitatório, que tem que ocorrer, é moroso, é demorado! Se tiver viabilidade econômica, uma concessão com a iniciativa privada pode ocorrer."



Nesta manhã, a presidente da Casan, Roberta Mass dos Anjos, esteve reunida com o prefeito Rogério Pacheco. Ela veio para Concórdia após o anúncio do Decreto de Situação de Emergência anunciado na última semana pelo prefeito Rogério Pacheco. Nesta semana, caminhões-pipa estão realizando o transporte de água para localidades em que a estatal tem dificuldades para manter o abastecimento.