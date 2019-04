A Chapa 2 para a eleição do conselho de administração do Sicoob Crediauc do Alto Uruguai Catarinense é liderada por Paulo Renato Camillo, que atuou na cooperativa por quase 25 anos. Camillo defende a mudança na gestão e uma aproximação maior entre a instituição financeira e os cooperados. “Estamos propondo uma mudança focada em gestão e relacionamento. Queremos ser mais competitivos no mercado tornando nossos produtos e serviços referência na região”.

Paulo Renato Camillo, 53 anos, é formado em Administração de Empresas e há 27 anos atua no mercado financeiro ligado ao cooperativismo. Camillo diz que aceitou o desafio de liderar a chapa de oposição por entender que a renovação é necessária para resgatar a essência do cooperativismo de crédito. Ele também afirma que atendeu pedidos do quadro social do Sicoob Crediauc.

Entre as principais propostas de Camillo está a alteração estatutária para apenas uma reeleição da presidência. “Não queremos entrar para ficar eternamente. Tem que dar a oportunidade para outras pessoas estarem à frente da cooperativa”, detalha.

O ex-diretor relata ainda que o relacionamento com o quadro social e de pessoas precisa ser fortalecido. “Montamos a nossa chapa com cooperativistas qualificados e com muita experiência. Eles estão próximos a todas as regiões de atuação do Sicoob Crediauc.”, pontua.

A eleição

A eleição para a nova diretoria será realizada na noite da próxima terça-feira, dia 2 de abril, em Concórdia. O novo comando será eleito por 142 delegados que representam os associados desde 2012. A próxima gestão irá comandar a cooperativa por quatro anos.

Chapa 2

Paulo Renato Camillo: presidente

Neudi Miranda: vice-presidente

Igor Dal Bello: secretário

Conselheiros: Ademar Masaaki Mori, Jacir Zanatta, Marizete Petter Maltauro, Nelson Port Junior, Rosilei Aigner e Renan Patzlaff.

Chapa 1

Maria Luisa Lasarim – presidente

Fernando Luiz Deon – vice-presidente

Geovan Gasparotto – secretário

Conselheiros: Airton Giombelli, Amarildo Jacir Colossi, Carlos Dericeu Horn, Clécio José Lodi, Hilário Patzlaff e Lauri Bernardo Simon.