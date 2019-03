Na última semana foi realizada no 10° BPM, com sede em Blumenau, a formatura de encerramento do Estágio de Táticas Policiais da 7ª Região de Polícia Militar (7ª RPM).



O curso teve como objetivo habilitar policiais militares para o emprego em missões específicas e preliminares em ocorrência de altíssimo risco, pré-requisito para a atuação junto aos Pelotões de Patrulhamento Tático (PPT), quer desenvolvendo atividades de apoio às unidades de área ou junto a outras organizações policiais e militares que requeiram o emprego de tropa especializada.



Com carga horária de 160h, as atividades foram aplicadas no regime escolar de internato. Dentre as disciplinas ministradas, destacam-se as instruções de patrulha rural, patrulha urbana, combate em ambiente confinado e noções de artefatos explosivos, ministradas pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), bem como o controle de distúrbios civis, patrulhamento tático móvel e emprego de instrumentos de menor potencial ofensivo, ministradas pelo Grupamento de Polícia de Choque (GPChoque).

O estágio iniciou com 41 militares de diversos batalhões da Polícia Militar do Estado, contudo, após longos e exaustivos dias, apenas 17 conseguiram concluir o curso, sendo que um deles é o policial militar do 20º Batalhão Polícia Militar de Fronteira (20°BPM/Fron), soldado Gilberto Chaves.

(Fonte: Polícia Militar)