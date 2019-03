Na última semana, o 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20º BPM/Fron) oficializou a instalação de mais um grupo da Rede de Vizinhos no Bairro Vila D’Itália.



Participaram da reunião membros da comunidade e se fizeram presente o Comandante do 20º BPM/Fron, Tenente Coronel Sérgio Rogério Silva de Vargas, o 1º Tenente Claudemir Adelino Ronning e o 2°Sargento Joi Luiz Pecinatto.



Durante a reunião houve a apresentação das diretrizes do programa, modelo de gestão e funcionamento, bem como foram esplanadas as experiências positivas dos grupos já existentes no município de Concórdia.



A Rede de Vizinhos contribui para a cidadania ativa, onde a comunidade torna-se coprodutora de sua própria segurança, deixando de ser meramente destinatária do serviço prestado pelo Estado. Concórdia conta agora com mais de 131 famílias fazendo parte do programa. O 20º BPM/Fron agradece aos participantes e mantém-se à disposição de toda comunidade interessada, que queira aderir e participar da ampliação do programa.

