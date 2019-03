Roberta Mass dos Anjos confirmou que virá ao município na segunda-feira, conversar com a Administração Municipal.

Além do decreto de Situação de Emergência, que está possibilitando à Prefeitura de Concórdia contratar caminhões pipa, à disposição desde o início deste domingo, para abastecer reservatórios da Casan, o que ameniza o sofrimento dos moradores que estão sem água, o prefeito Rogério Pacheco tem deixado claro que o contrato de concessão está na iminência de ser rompido, sob a alegação da ineficiência do trabalho no abastecimento de água da cidade.



Tendo conhecimento disso, a presidente da Casan, engenheira Roberta Mass dos Anjos, estará em Concórdia, nesta segunda-feira, 1º de abril. Ela pretende se reunir com a Administração Municipal para tentar evitar essa ação, que a prefeitura pretende construir com a sociedade.

(Fonte: Edila Souza)