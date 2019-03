Dois dias depois da publicação do Decreto de Situação de Emergência, aprovado pelo Conselho de Defesa Civil de Concórdia, em função do desabastecimento de água do sistema da Casan, o prefeito Rogério Luciano Pacheco, reuniu parte da equipe que está acompanhando essa situação. O encontro realizado na manhã deste domingo, 31, no gabinete do prefeito, objetivou avaliação e acompanhamento das ações que iniciaram depois do decreto.

A situação de emergência flexibilizou algumas iniciativas, como a dispensa de licitação para a contratação de caminhões pipas, que irão amenizar os problemas relacionados a falta de água. A Administração Municipal recebeu orçamentos de empresas com capacidade de atendimento e fornecimento de pelo menos sete veículos para transporte de água potável, dentro de todos os requisitos técnicos e legais exigíveis. Esta empresa já disponibilizou dois veículos, com capacidade de distribuição de 10 mil litros d’agua, para atendimento emergencial. Haverá um processo de acompanhamento da situação para definir as ações dos próximos dias. Se for necessário mais caminhões podem chegar à cidade a qualquer momento.

Pacheco destaca que num primeiro momento a ação será destinada a abastecer os reservatórios da Casan, em regiões mais afetadas. Reduzindo assim, o sofrimento que existe há anos na cidade de Concórdia. É importante destacar que a Situação de Emergência requer que a população economize água. O cidadão não pode lavar calçada, carros, regar flores e plantas, especialmente desperdiçar água tratada em todos os sentidos, mesmo que sua região não esteja afetada pela falta de abastecimento. O não cumprimento desta regra é passível de problemas judiciais.

