Foi sepultado no fim da manhã deste domingo, dia 31, o corpo do frei Carlos Pierezan. Natural de Concórdia, o sacerdote faleceu na manhã do sábado, dia 30, em função de complicações de um câncer no fígado e no estômago. O enterro aconteceu em São Paulo. Frei Pierezan atuava na Freternidade São Francisco de Assis, em Bragança Paulista.



O frade estaria completando 83 anos, justamente no sábado, dia 30, dia de seu falecimento.



Conforme o site, noticias.franciscanos.org.br, em 2008 quando estava na Fraternidade São Pedro Apóstolo, em Pato Branco, durante exames de rotina, foi constatado que Frei Carlos possuía um nódulo de cerca de 3 cm no fígado. Buscou tratamento em São Paulo e, depois de sessões de quimioterapia e intenso acompanhamento médico, alcançou uma estabilidade que lhe permitiu vida normal. Desde então tinha acompanhamento periódico em São Paulo. Foi transferido, em 2009 para Bragança, onde serviu como guardião até 2016, e depois foi transferido para Agudos, SP, como vigário paroquial.