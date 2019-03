Um idoso de 76 anos ficou gravemente ferido após o veículo que conduzia sair de pista, capotar e colidir em uma árvore. O fato ocorreu no sábado (30), na Linha Uruguai, interior de Piratuba.

No local, populares encontraram o condutor metros longe do veículo. As suspeitas é que ele tenha sido arremessado pelo para-brisa. Os bombeiros de Piratuba atenderam o homem, ele apresentava suspeita de fratura no fêmur direito, suspeita de traumatismo craniano e cortes profundos na cabeça.

Após os procedimentos pré-hospitalares o homem foi conduzido ao Hospital de Piratuba/Ipira, posteriormente sendo conduzido ao Hospital São Francisco de Concórdia.

(Fonte: Grupo Magronada)