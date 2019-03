O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Com base nessa informação o vereador Claiton Casagrande apresentou na sessão desta quinta-feira (28/03) a Indicação 247/2019 que sugere a realização de um monitoramento permanente para medir os níveis de agrotóxicos presentes nas águas dos rios Suruvi e Jacutinga, de onde é captada a água para tratamento e distribuição à população.

A sugestão do vereador é criar um monitoramento semelhante ao levantamento realizado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) que analisou a presença de agrotóxicos na água de abastecimento público de 100 municípios de Santa Catarina e identificou que 22 recebem água com resquícios de agrotóxicos. Ao todo foram analisados 204 princípios ativos de agrotóxicos. As operadoras do sistema de água pesquisam somente 27 substâncias, conforme o parâmetro indicado pelo Ministério da Saúde. “Nossa sugestão vem com objetivo de contribuir para os debates em torno do uso correto dos agrotóxicos, bem como expor os danos que o uso indevido pode causar ao meio ambiente e ao homem, poderia ser criada uma parceria entre FUMDEMA, EPAGRI, Embrapa, Consórcio Lambari, Comitê do Rio Jacutinga, IMA, UNC e Ministério Público de Concórdia, para a realização deste monitoramento em nosso município”, explica Casagrande.

Casagrande também destaca que do levantamento do MPSC, outro dado preocupante apresentado é que dos 17 princípios ativos de agrotóxicos encontrados na água que chega aos municípios monitorados, sete são proibidos na União Européia devido aos efeitos negativos que podem provocar na saúde humana.

(Fonte: Especial)