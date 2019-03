Um momento de emoção marcou a noite de quinta-feira, dia 28, na sala vip do Restaurante 29 de julho. Na oportunidade, o Núcleo dos Moveleiros comemorou 20 anos de existência. São duas décadas de serviços prestados, demonstrando a força do associativismo. "O Associativismo é uma ferramenta indispensável para quem busca Inovação, Competitividade e Sustentabilidade em seus negócios. O Núcleo dos Moveleiros da ACIC é um exemplo notável de união de forças, de perseverança e de superação de obstáculos. Foi o primeiro Núcleo (formado em nossa entidade). Por isso, para nós, o Núcleo dos Moveleiros é motivo de orgulho e pioneirismo", destaca o presidente da ACIC, Márcio Zanatta.

Os membros do Núcleo dos Moveleiros participaram de forma expressiva do evento. Foi um momento de homenagens, colaborando para acentuar a importância da história do Núcleo. "São 20 anos de uma trajetória vitoriosa. A tarefa de empreender é edificante, mas tem suas dificuldades. Precisamos estar unidos para vencer os desafios e conquistarmos nossas metas. É neste contexto que entra o Associativismo. Com a união das classes em seus mais diversificados setores, é possível atingir os resultados almejados, buscar novos mercados, reduzir custos e crescer na atividade", acrescenta Zanatta.

O Núcleo promove reuniões periódicas e debate diversos temas ligados ao fortalecimento do setor. Além disso, muitas soluções são buscadas de forma conjunta. Através do associativismo, os nucleados conseguem reduzir custos, buscar mais qualificação e potencializar resultados. O Núcleo dos Moveleiros é consistente, sustentável e atuante.

A Associação Empresarial de Concórdia (ACIC) parabeniza o Núcleo dos Moveleiros pela brilhante história. A entidade coloca-se à disposição dos nucleados para estreitar ainda mais essa parceria duradoura e de sucesso e faz votos que esse Núcleo continue forte e atuante. O Núcleo dos Moveleiros é coordenado por Marizete Delai Costa, tem como vice-coordenador, Cristiano Fritsch e Nestor Petter, tesoureiro.

(Fonte: PG Comunicação)