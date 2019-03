O presidente do Sindicato Das Indústrias do Setor Metal Mecânico, Álvaro Luis de Mendonça, esteve reunido nesta semana com os empresários, ligados à área, para tratar sobre diversos assuntos de interesse da categoria. Os principais temas discutidos foram: convenção coletiva, diagnóstico socioambiental, piso regional, contribuição sindical e a MP 873, que proíbe o desconto da contribuição sindical dos salários dos trabalhadores.

De acordo com Mendonça, foi mais um encontro produtivo em que os empresários tiveram a oportunidade de opinar sobre os temas elencados. "Ficamos plenamente satisfeitos com a presenças dos empresários que representam o setor Metal Mecânico. Os temas tratados foram de altíssima relevância e impactam significativamente no cotidiano desse setor. Temos muitos desafios em 2019 e precisamos estar preparados e articulados para vamos frente ás demandas que se apresentam", assinala.

O Setor Metal Mecânico possui uma grande força na região do Alto Uruguai Catarinense. A categoria realiza reuniões frequentes para debater sobre tópicos que são fundamentais para o desenvolvimento do setor. Nestes encontros, são buscadas soluções (de forma conjunta) para superar os obstáculos que atrapalham o desenvolvimento da região. "Temos uma união muito forte e isso faz uma enorme diferença para mantermos um setor organizado e mobilizado", acrescenta Mendonça.

Piso Regional

Representantes das federações empresariais e de centrais sindicais laborais de Santa Catarina entregaram ao governador Carlos Moisés da Silva a proposta de consenso para a atualização do piso mínimo regional catarinense. O próximo passo é o envio do projeto de lei à Assembleia Legislativa. O piso na região do Alto Uruguai ficou em R$ 1.350,00 e os demais salários foram reajustados em 4.24%.

(Fonte: P&G Comunicação)