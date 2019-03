O condutor de um automóvel com placas de Gaurama sofreu ferimentos múltiplos ao bater de frente com uma carreta de Concórdia na BR 153, em Erechim. O acidente aconteceu na manhã deste sábado(30) no ponto de acesso a estrada de Desvio Becker e foi necessário muito trabalho da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros para remover o motorista de 41 anos, que ficou preso nas ferragens. Além de socorristas do SAMU, uma equipe do Ambulância Cidadão também ajudou na manutenção da vítima enquanto ocorria o desencarceramento.



O motorista ferido estava consciente e comunicativo quando foi levado para atendimento médico e hospitalar. Segundo o motorista do caminhão de concórdia , o acidente só aconteceu porque o automóvel de Gaurama trafegava muito próximo de outro que manobrou para entrar na estrada que leva a Desvio Becker. "Para não bater no carro da frente e tirou pra minha pista. Tudo foi muito rápido", disse o motorista da carreta que está carregada a caminho da Argentina.



(Fonte: AU Online)