Fato aconteceu no bairro Imperial na tarde deste sábado, dia 30.

Um motociclista ficou levemente ferido após cair da moto, enquanto fugia de abordagem policial. O fato ocorreu na tarde deste sábado, dia 30, na rua Ervino Bechtel, próximo do cruzamento com a Fiorelto Sunti, no bairro Imperial.

Trata-se de E.J.C.O, de 22 anos, que não portava CNH. Ele foi levado para atendimento médico no Hospital São Francisco de Concórdia pelo Corpo de Bombeiros, apresentando escoriações pelo corpo.



Conforme informações apuradas pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Aliança, ele conduzia uma moto CG 150, placas de Concórdia, e sem capacete, quando foi flagrado nesta situação por uma viatura da Polícia Militar, isso próximo da Rodoviária.

A partir de então, o carro da PM iniciou o acompanhamento. O condutor da moto teria imprimido alta velocidade e colocando em risco pedestres e outros motoristas. Ele acessou em direção ao bairro Imperial até perder o controle da moto e cair.



Conforme informações, o motociclista estaria em visível estado de embriaguez e portava um cigarro de maconha, além de documentos de uma mulher.