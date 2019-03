Galo do Oeste tentará buscar a terceira vitoria consecutiva no campeonato.

Neste sábado (30) a equipe sub-17 do Galo enfrentará a equipe do Juventus de Jaraguá às 15h no Estádio João Marcatto.

Após duas importantes vitórias na competição a equipe concordiense trabalhou em boa intensidade também nesta semana, e está definida para 3ª rodada da competição, a equipe treinada pelo técnico Adilson segue na parte de cima da tabela com 6 pontos em 2 jogos.



(Fonte: Ricardo Artifon/CAC)