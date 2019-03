A Associação Empresarial de Concórdia (ACIC) esteve reunida na quinta-feira, dia 28, para mais uma reunião mensal. Na oportunidade, diversos temas de interesse da classe empresarial foram tratados. "Foi mais um encontro altamente produtivo em que tivemos a oportunidade de debater assuntos que impactam no cotidiano dos empresários e da comunidade em geral", destaca o presidente da ACIC, Márcio Zanatta.

Um dos temas (em pauta) foi a Plenária Regional da FACISC, que ocorreu recentemente em Chapecó. Foi uma oportunidade para que as ACIs tratassem sobre temas relevantes para o desenvolvimento regional. Para a região do Alto Uruguai Catarinense, a prioridade é a revitalização da SC-283. Nos últimos anos, a ACIC vem insistindo nessa temática, por se tratar de uma via estratégica para o desenvolvimento da região, além disso, a rodovia dá acesso ao aeroporto de Chapecó e é utilizada por muitos empresários locais.

Recentemente, a ACIC recebeu a presidente da Casan e membros da diretoria da estatal. Na ocasião, a entidade voltou a cobrar uma postura mais contundente da empresa para que melhore os serviços de água e esgoto da cidade. A presidente da Casan, Roberta dos Anjos, pediu um voto de confiança da comunidade e destacou o compromisso de investir mais em Concórdia. A maior preocupação da ACIC é com a frequente falta de água.

Os diretores da Associação Empresarial de Concórdia trataram também sobre o projeto "Concórdia Mais Segura", premiado em nível de estado. A iniciativa foi desenvolvida pela Associação Empresarial de Concórdia (ACIC) e Polícia Civil, com investimentos da Administração Municipal, através do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos (FMDD). A ACIC realizou diversos encontros para tratar sobre o assunto e buscar a viabilidade do projeto.

Outro tema que foi debatido na reunião mensal da ACIC na quinta-feira, dia 28, foi o Planejamento Estratégico do Turismo de Concórdia. A Associação Empresarial de Concórdia está atenta a esse planejamento, já que o turismo pode representar mais uma importante fonte de renda para a região.

O diretores da ACIC discorreram ainda sobre as atividades dos Núcleos. O ano de 2019 tem sido movimentado neste setor. Os Núcleos estão desenvolvendo vários eventos, buscando sempre o desenvolvimento e o fortalecimento de cada negócio. A ACIC tem dado apoio total às iniciativas, que são demonstrações inequívocas da força do associativismo. Através dos Núcleos, os empresários se unem, buscam novos mercados e obtêm maior competitividade.

Por fim, foi tratado sobre a ExpoGestão, que será realizada de 14 a 16 de maio em Joinville. Mais uma vez, a ACIC estará representada no evento. A programação inclui temas como ética, governança corporativa, estratégia, cultura de gestão e liderança, design, consumo, economia e empreendedorismo. Com intuito de apresentar ao público as melhores práticas de gestão corporativa, a ExpoGestão conta com uma programação voltada ao equilíbrio, visão de futuro, experiência de líderes, relações profissionais e econômicas. O evento tem 11 palestrantes confirmados e será realizado no Centro de Convenções e Exposições Expoville.

