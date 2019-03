A Federação Catarinense de Futebol, através do Departamento de Competições Especiais, publicou na tarde desta 6ª feira (29) a tabela e regulamento do Campeonato Catarinense SICOOB Série B 2019. A composição da tabela foi definida através de sorteio realizado também na tarde de hoje na sede da Entidade, em Balneário Camboriú.



O Catarinense SICOOB Série B 2019 iniciará no dia 02 de junho e encerrará no dia 25 de agosto. A competição será disputada em duas fases, Inicial e Finais. A 1ª Fase – Inicial será no sistema de pontos corridos em 18 rodadas. A 2ª Fase – Finais será disputada no sistema de confronto eliminatório, em jogos de ida e volta, pelas duas melhores equipes da 1ª Fase, com a equipe 1ª colocada sendo mandante da partida de volta.



Primeira rodada do Turno:



Almirante Barroso x Próspera

Juventus x Camboriú

Fluminense x Blumenau

Guarani x Barra

Concórdia x Internacional