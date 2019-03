Casan concluiu o conserto de adutora de água bruta, que foi rompida no meio da tarde deste sábado, dia 30.

A Casan concluiu no começo da noite desta sexta-feira, dia 29, a construção da adutora de água bruta que foi danificada na tarde desta sexta-feira, dia 29. O problema foi constatado em um loteamento na saída de Linha São Paulo para Concórdia. O fato foi provocado por uma máquina, que realizava serviço no local. A adutora leva água bruta da estação de captação até o tratamento, no Floresta.

Em função do problema, 80% do sistema ficou comprometido na cidade. A tendência é que o restabelecimento de toda a rede, se não houver nenhum problema, deva ocorrer até o fim de semana.